ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشوراً كشفت فيه عن إصابة والدتها بعينها.

ونشرت منة صورة لوالدتها، كشفت من خلالها عن إصابتها بالتهاب حاد في العينين، من دون معرفة أسبابه.

وتوجهت منة بسؤال لمتابعيها، عما إذا كان أحد بينهم يعرف ما أصاب والدتها، إذ كتبت قائلة: "أنا أمي صحيت لقت عينيها كده ممكن حد يقولي ده إيه ومش عاوزة تروح مستشفى".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور منة فضالي، ووجهوا لها النصائح بالتوجه للطبيب، بينما أوضح آخرون أن هذه الحالة تسمى بـ"الرَّمَد الربيعي" المنتشر هذه الأيام.

وبدورها ردت منة على تعليقات المتابعين، قائلة: "شكراً ليكم جميعاً، بجد ألف شكر دكتور حازم ياسين اتصرف الحمد لله ربنا يحمي كل أهالينا".

كانت هذه تفاصيل خبر والدة منة فضالي تتعرض لإصابة في عينها وهذا ما حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.