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الخليج اليوم .. ترامب يلمح للقاء محتمل مع بوتين في السعودية

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الخليج اليوم .. ترامب يلمح للقاء محتمل مع بوتين في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "في وقت ما"، ملمحا بلقاء محتمل في .

 

 

 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما في المملكة العربية السعودية.

 

ورد ترامب على سؤال عما إذا كان يأمل في لقاء بوتين في المملكة العربية السعودية، قائلا: "في وقت ما". مضيفا: "سنرى.. علينا أن نصل إلى هذه النقطة".

 

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"شهر فبراير الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن عزمه لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.

 

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في مايو المقبل.

 

هذا وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية في مايو المقبل لا علاقة لها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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