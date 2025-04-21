شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متوسطة على محافظتي الحناكية والمهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً. أمطار غزيرة وأصدر المركز، اليوم الاثنين، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والشرقية والرياض تستمر حتى المساء.

وقال المركز إن الأمطار يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتستمر حتى العاشرة مساءً.