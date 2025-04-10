شريف رمزي يعيد إحياء "البحث عن فضيحة" مشاركة هشام ماجد وهنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل المصري شريف رمزي عبر حسابه انضمامه رسميًا إلى طاقم عمل فيلم "البحث عن فضيحة"، وهو إعادة معاصرة للفيلم الكلاسيكي الذي عُرض عام 1973، وسيلعب سلامة الدور الذي جسّده الراحل سمير صبري، لكن بروح جديدة تناسب العصر الحالي.



الفيلم يضم أيضًا هشام ماجد، الذي يجسد شخصية عادل إمام، وهنا الزاهد بدور ميرفت أمين، ويخرجه رامي إمام. وأوضح ماجد أن العمل يستند إلى نفس فكرة الفيلم الأصلي، لكن بتفاصيل جديدة وتحديث عصري، مؤكدًا احترامه للفيلم القديم وسعيه لتقديم نسخة توازي قيمته.

النسخة الأصلية من الفيلم ضمت ممثلين كبار مثل يوسف وهبي وميمي شكيب، وكانت من تأليف أبو السعود الإبياري وإخراج نيازي مصطفى.