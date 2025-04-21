نادين نسيب نجيم تبكي بحرقة مباشرة على الهواء.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من الجدل بعد ظهورها بمقطع فيديو مباشر عبر حسابها الخاص، حيث بدت وهي تبكي بحرقة.

وفي التفاصيل شكت نادين نسيب نجيم للجمهور شعورها بالوحدة، وبدت بكامل أناقتها وتتحدث بعفوية، وقالت بتأثر: "أنا هيك حاسّة إنه ما عندي حدا إعمل معه صبحية ففتحت "سناب شات" لأحكي معكم"، في إشارة للجمهور.

إلا أن نادين لم تتمكن من تمالك دموعها، فبكت متأثرة على الهواء مباشرة مؤكدة أنها تعيش بوحدة في الفترة الأخيرة، لكنها توقفت عن البكاء وأكملت حديثها مع الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واسع وحرصوا على التعبير عن حبهم لها.

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