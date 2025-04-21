ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تتألق بـ catsuit باللون الوردي الفاقع خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية للغناء في سباق الـ Formula one.

ظهرت النجمة البالغة من العمر 55 عامًا، في التدريب الأخير قبل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 يوم السبت 19 أبريل/ نيسان، مرتدية بدلة قطيفة وردية فاقعة ضيقة مع نظارات شمسية وردية اللون، من توقيع المصممة هادية غالب بحوالي الـ 218$.

بدا الزي وكأنه يحاكي زي سائقي سباقات الفورمولا 1، حيث تميز بسحاب من الأمام والخلف. كما تضمن حزامًا ورديًا داكنًا حول خصرها، متصلًا بمشبك دائري فضي من الأمام.

استكملت المغنية والممثلة إطلالتها بحذاء بكعب عالٍ غير مرئي وحقيبة كلاتش فضية. وربطت شعرها على شكل ذيل حصان أنيق. كما شوهدت وهي تتجول في طريقها إلى مكان الحدث.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جينيفر لوبيز في السعودية.. إعتمدت اللون الزهري بالكامل ونظارات بسعر بسيط وتوقيع عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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