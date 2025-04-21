الامارات | عبدالله بن زايد يبحث ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني تعزيز العلاقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال لقائه اليوم في إسلام آباد، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من الملفات المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية - الباكستانية، والفرص المتاحة لتعزيزها في العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، والحرص المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية في البلدين.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن تطلعه إلى العمل مع معالي محمد إسحاق دار، بما يعزز ازدهار هذه العلاقة المتميزة بين البلدين، معرباً عن تمنياته لباكستان وشعبها الرخاء والتقدم.

كما تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرتي تفاهم واتفاقية بين البلدين.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية بين البلدين.

كما وقع الجانبان اتفاقية بشأن تعزيز التعاون في القطاع الثقافي بين البلدين.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، و محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية ، تبادل مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الباكستاني المشترك.

تبادل مذكرة التفاهم سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعاطف إكرام شيخ، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في باكستان.

حضر اللقاء أحمد بن علي الصايغ وزير دولة وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية واحمد عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.