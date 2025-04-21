الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الأمن السيبراني، والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية والبرامج التشغيلية في المجال.

وتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات المستهدفة، أبرزها التنسيق المشترك فيما يخص الاتفاقيات الإطارية مع مقدمي خدمات أو حلول أو منتجات الأمن السيبراني لإدراج عدد من الخدمات والمنتجات في سوق اعتماد الإلكتروني، وذلك لمساندة ودعم احتياج الجهات الحكومية؛ لتعزيز أمنها السيبراني، وتقديم الدعم الفني المشترك بين الطرفين لتعزيز كفاءة الإنفاق في مشروعات الأمن السيبراني الخاصة بالجهات الحكومية، وغيرها من المجالات، لتعزيز مستوى جودة المشروعات الحكومية ذات الصلة في مجال الأمن السيبراني.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، فيما تهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.