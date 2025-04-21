فيديو لناصيف زيتون ودانييلا رحمة من بيروت يحصد التفاعل

ميرنا وليد - بيروت - منذ إعلانهما زواجهما، وإطلالات الفنان السوري ناصيف زيتون برفقة زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة تكان أن تكون نادرة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لهما وهما يتجولان في شوارع بيروت، وحصد الفيديو تفاعلاً واسعاً من قبل محبي النجمان. وقد أطل الفنان ناصيف زيتون على متابعيه، بمقطع فيديو شاركه معهم عبر حسابه الخاص، ظهر فيه وهو يغني أغنيته الجديدة "Mi Amor"، أثناء قيامه بجولة في سيارته، ليتفاعل معه المتابعون من خلال التعليقات، معبرين عن محبتهم الكبيرة للأغنية، إلا أن بعضهم سألوا عن هوية الشخص الذي يصوره، وقالوا إنها زوجته الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

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