ترند "تشكن جاوكي" يثير الفوضى في صالات السينما خلال عرض فيلم "ماينكرافت"

ميرنا وليد - بيروت - شهدت قاعات السينما في بريطانيا وأميركا حوادث مزعجة خلال عرض فيلم "ماينكرافت"، بسبب ترند "تشكن جاوكي" المنتشر على تيك توك، إذ يتفاعل الجمهور بشكل مبالغ فيه، وقد حذّرت بعض دور العرض من هذه التصرفات، وهددت بطرد الأشخاص المزعجين، فيما منعت صالات بأميركا دخول القُصّر من دون مرافق.
من جهة أخرى، إستغلت سينيوورلد الظاهرة بعروض خاصة تسمح بالتفاعل المرتفع. رغم المخاوف المسبقة، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بإيرادات وصلت لـ 314 مليون دولار عالميًا، و سجّل أعلى افتتاحية لأفلام الفيديو جيم بأمريكا الشمالية.
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