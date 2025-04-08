شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو إلى أقل مستوى منذ أكتوبر 2023 والان نبدء بالتفاصيل

ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

الثقة الاقتصادية في أوروبا

مؤشر التوقعات الاقتصادية

الدمام - شريف احمد - تراجعت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ نحو عام ونصف العام.وتراجع المؤشر الفرعي للتوقعات إلى ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق، وفقا لنتائج المسح الشهري لمعهد سينتيكس للأبحاث السلوكية الصادرة اليوم الاثنين.وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال أبريل إلى سالب 5ر19 نقطة وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 2023 مقابل سالب 9ر2 نقطة خلال مارس، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي كانت سالب 9ر8 نقطة.في الوقت نفسه تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار 8ر33 نقطة خلال أبريل، وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر 2023، وسجل المؤشر سالب 8ر15 نقطة مقابل 18 نقطة خلال الشهر السابق.في الوقت نفسه تراجع مؤشر الثقة في الموقف الراهن بنسبة بسيطة إلى سالب 3ر23 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل سالب 8ر21 نقطة في الشهر الماضي.يذكر أن الآمال الاقتصادية ارتفعت خلال الشهر الماضي بشكل كبير عقب خطة الإنفاق العام والاقتراض، الضخمة في ألمانيا ومنطقة اليورو.وأشار مركز الأبحاث إلى أن الاقتصاد الأوروبي على وشك الانطلاق من جديد بفضل استثمارات ضخمة ممولة بالقروض في مجالات الدفاع.وفي ألمانيا تراجعت الثقة الاقتصادية خلال أبريل إلى سالب 8ر27 نقطة مقابل سالب 5ر12 نقطة خلال مارس.كما تراجع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار 3ر36 نقطة إلى سالب 8ر15 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 5ر20 نقطة خلال الشهر الماضي.في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة في الموقف الراهن إلى سالب 39 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 5ر40 نقطة خلال الشهر الماضي.