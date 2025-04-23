السعودية | وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد السابق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توفي يوم الثلاثاء رجل الأعمال السعودي إبراهيم علوان، رئيس نادي الاتحاد وعضو الشرف السابقين، بعد معاناة مع المرض، وسط حالة من الحزن بين أسرة نادي الاتحاد والوسط الرياضي السعودي.

وتولى الراحل رئاسة نادي الاتحاد بالتكليف عام 2011، كما كان حاضرًا في عدد من الإدارات السابقة كعضو في مجلس الإدارة، أبرزها خلال فترة رئاسة طلعت لامي، حيث ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات للنادي خلال تلك المرحلة.

ويُعد علوان من الشخصيات المؤثرة في مسيرة النادي العريق، وواحدًا من أعضاء الشرف الدائمين الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ الاتحاد خلال العقود الماضية.

وقد نعى عدد من الرياضيين والإعلاميين ومحبي نادي الاتحاد الراحل بكلمات مؤثرة، مستذكرين دوره الإداري ودعمه المستمر للنادي، ومؤكدين أن رحيله يُعد خسارة للبيت الاتحادي ولكرة القدم السعودية عامة

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