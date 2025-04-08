شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا ننوي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

اتهامات صينية

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينوي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي تثقل كاهل شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وتدفع الأسواق إلى حالة من الذعر.وقال ترامب اليوم الاثنين من البيت الأبيض: "نحن لا ننظر في ذلك، والعديد من الدول ستأتي للتفاوض معنا على اتفاقات ستكون منصفة.

اتهمت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي من خلال فرض الرسوم الجمركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، للصحفيين، إن "وضع الولايات المتحدة فوق القواعد الدولية هو نموذج للأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي".



وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على البضائع الصينية كجزء من "يوم التحرير"، وذلك بالإضافة إلى جولتين من الرسوم الجمركية بنسبة 10% تم الإعلان عنهما بالفعل في فبراير ومارس، حيث قال ترامب إن ذلك جاء بسبب دور بكين في أزمة الفنتانيل.

رسوم جمركية على الصين

وردت الصين وحكومات أخرى بسرعة، وأعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على البضائع الأمريكية، على غرار الرسوم التي فرضها ترامب على الصين.

كما علقت الصين استيراد الذرة الرفيعة والدواجن والسماد من بعض الشركات الأمريكية، وشملت أحدث الإجراءات الانتقامية الصينية فرض المزيد من القيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة، الضرورية لمختلف التقنيات، فضلا عن دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية.