شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو مهاجما رئيس الشاباك: لو أيقظني لكان من الممكن تجنب هجمات الـ 7 من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إفادة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أمام محكمة العدل العليا في وقت سابق من اليوم، واصفًا إياها بأنها "مليئة بالأكاذيب".



وألقى مكتب رئيس الوزراء باللوم على بار لعدم إيقاظه رئيس الوزراء أو وزير الدفاع قبل فجر يوم 7 أكتوبر2023، وقال حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل): "لو فعل ذلك، لكانت الهجمات قد تلاشت"، مضيفًا أن بار اتصل بالسكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقط الساعة 6:13 صباحًا، أي بعد 3 ساعات من ورود معلومات استخباراتية مزعومة عن الهجوم الوشيك.



وأضاف المكتب: "يؤكد بار إصرار جميع وزراء الحكومة على فشله الذريع في 7 أكتوبر. هذا السبب وحده يستدعي إقالته".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ بار المحكمة العليا أنه أُقيل بسبب توقعات نتنياهو بأن يكون مخلصًا له. وقال إنه أبلغ بأنه بحاجة إلى طاعة نتنياهو وليس المحكمة العليا حال حدوث أزمة دستورية.