شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان الأهلى عن صفقة التعاقد مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يؤجل مسئولو النادي الأهلي توقيت الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي، والذي سينضم إلى القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الحالي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي نهاية مباريات الزمالك في الموسم الحالي، حيث ينافس في بطولتي الدوري، ويتبقى له نهائي كأس مصر، ومجرد الانتهاء من خوض الفريق الأبيض لمبارياته سيتم الإعلان عن صفقة انضمام زيزو للأهلي.

ويخوض الزمالك آخر مباراة في الدوري بتاريخ الأول من يونيو المقبل أمام فاركو، حيث يحق للأهلي الإعلان عن ضم زيزو بعد هذا التاريخ مباشرة.

ونجح الأهلي في الحصول على توقيع زيزو وضمه لمدة 4 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر، مستغلا أن اللاعب في الفترة الحرة التي يحق له فيها التعاقد مع اللاعب دون الرجوع إلى ناديه.