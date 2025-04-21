شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5589 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم..

عيار 24: 5589 جنيهاً

عيار 21: 4890 جنيهاً

عيار 18: 4191 جنيهاً

الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.