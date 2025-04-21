الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5589 جنيه

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سعر الذهب اليوم الاثنين 21-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5589 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 21 أبريل 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم..

عيار 24: 5589 جنيهاً
عيار 21: 4890 جنيهاً
عيار 18: 4191 جنيهاً
الجنيه الذهب: 39120 جنيهاً


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.

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