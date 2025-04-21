شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت اليوم /الإثنين/، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل لشخص قادم من سوريا إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.



وأوضح المصدر، في بيان، أن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليه، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لمنع كافة محاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.