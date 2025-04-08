أكسيوس: المحكمة الأميركية العليا تسمح لإدارة ترامب باستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب

افاد موقع "أكسيوس"٬ بأن "المحكمة الأميركية العليا تسمح لإدارة دونالد ترامب باستئناف عمليات الترحيل بموجب قانون الأعداء الأجانب".
وكان الرئيس الأميركي قدر صرح بأن عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في الولايات المتحدة بلغ 21 مليون مهاجر، متعهدا باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ذلك.
وحمل ترامب سلفه جو بايدن مسؤولية وجود 21 مليون مهاجر في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أنه ومنذ تولي دونالد ترامب منصبه، أعلن عددا من الأوامر التنفيذية المتعلقة بالهجرة والتي تركز على سياسة حدودية وإجراءات فحص تأشيرات أكثر صرامة، وحملة شرسة على المهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة.
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