صقر غباش يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي نبيه بري، رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، اليوم في مقر مجلس النواب، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة بيروت.

ونقل معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تحيات قيادة دولة الإمارات، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين المجلسين، وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وتنسيق المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي، والتضامن العربي، وأوجه الدعم والتعاون والتنسيق بين الجانبين في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على مختلف الصعد.

وأعرب معالي صقر غباش، عن شكره وتقديره لمعالي نبيه بري، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثقافية يعكس متانة العلاقات بين البلدين، ونهج دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يحقق استقرار لبنان ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.

وأكد معاليه أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لما فيه مصلحة الدولتين، والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أكد معاليه موقف دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدة أراضيه، والحرص على كل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في التنمية والازدهار.

وفي ختام اللقاء، شدد معالي صقر غباش على أهمية تعزيز الحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمات في المنطقة والعالم، مؤكداً أن التصعيد لم يؤدِّ إلا إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، داعياً إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الأزمات والصراعات، وضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة.

من جانبه، رحب معالي نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، بزيارة معالي صقر غباش، مؤكداً أهميتها في تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين لما لذلك من دور فاعل في دعم العلاقات الثنائية على مختلف الصعد.