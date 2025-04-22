41 مخالفة للدراجات كل ساعة

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3.791 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ2.070، ثم العاصمة المقدسة بـ430. كما شملت الضبطيات مناطق عدة، من بينها المنطقة الشرقية التى ضُبطت بها 252 مخالفة، ومنطقة القصيم 163، والمدينة المنورة 111، ومنطقة جازان 98، ومحافظة الطائف 90، ومنطقة عسير 75، وتبوك 59، ونجران 50، بينما سُجلت أعداد أقل في كل من منطقة حائل بـ5 مخالفات، ومنطقة الباحة ومحافظة القريات بـ8 مخالفات لكل منهما، ومنطقة الحدود الشمالية بـ9 مخالفات، ومنطقة الجوف بمخالفتين.
المخالفات الأعلى
الرياض
3.791
جدة
2.070
العاصمة المقدسة
430
الشرقية
252
القصيم
163
المدينة المنورة
111
الطائف
90
جازان
98
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