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41 مخالفة للدراجات كل ساعة

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41 مخالفة للدراجات كل ساعة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية مكثفة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط 7.221 دراجة مخالفة ‏خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، بمعدل ألف مخالفة يوميا.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3.791 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ2.070، ثم العاصمة المقدسة بـ430. كما شملت الضبطيات مناطق عدة، من بينها المنطقة الشرقية التى ضُبطت بها 252 مخالفة، ومنطقة القصيم 163، والمدينة المنورة 111، ومنطقة جازان 98، ومحافظة الطائف 90، ومنطقة عسير 75، وتبوك 59، ونجران 50، بينما سُجلت أعداد أقل في كل من منطقة حائل بـ5 مخالفات، ومنطقة الباحة ومحافظة القريات بـ8 مخالفات لكل منهما، ومنطقة الحدود الشمالية بـ9 مخالفات، ومنطقة الجوف بمخالفتين.

المخالفات الأعلى

الرياض

3.791

جدة

2.070

العاصمة المقدسة

430

الشرقية

252

القصيم

163

المدينة المنورة

111

الطائف

90

جازان

98


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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