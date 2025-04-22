41 مخالفة للدراجات كل ساعة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية مكثفة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط 7.221 دراجة مخالفة ‏خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري، بمعدل ألف مخالفة يوميا.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3.791 مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ2.070، ثم العاصمة المقدسة بـ430. كما شملت الضبطيات مناطق عدة، من بينها المنطقة الشرقية التى ضُبطت بها 252 مخالفة، ومنطقة القصيم 163، والمدينة المنورة 111، ومنطقة جازان 98، ومحافظة الطائف 90، ومنطقة عسير 75، وتبوك 59، ونجران 50، بينما سُجلت أعداد أقل في كل من منطقة حائل بـ5 مخالفات، ومنطقة الباحة ومحافظة القريات بـ8 مخالفات لكل منهما، ومنطقة الحدود الشمالية بـ9 مخالفات، ومنطقة الجوف بمخالفتين.

المخالفات الأعلى

الرياض

3.791

جدة

2.070

العاصمة المقدسة

430

الشرقية

252

القصيم

163

المدينة المنورة

111

الطائف

90

جازان

98