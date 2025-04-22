جومانا مراد تُقدم نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:55 مساءً - وجهت الفنانة جومانا مراد نصيحة للسيدات، بأن عليهن دوماً الشعور بجمالهن، وبأن كل واحدة منهن عليها أن ترى نفسها أجمل امرأة.

جومانا مراد تؤكد أن النساء يجلدن أنفسهن

أكدت الفنانة جومانا مراد خلال حديثها ببرنامج "كلام نواعم"، أن النساء يُحببن سماع كلام حلو، وأن المرأة تدخل في حالة الحب عن طريق أذنيها وما تسمعه من كلمات حلوة، وأن أيّ إنسان يستطيع أن يدخل حياة أيّة امرأة عن طريق أذنيها؛ مُطالبة السيدات بأن يقلن لأنفسهن كلاماً جميلاً وإيجابياً.

وأضافت، أن النساء لا يقلن لأنفسهن كلاماً حلواً؛ بل ويجلدن أنفسهن وينتقدن كلّ شيء عند النظر لوجوههن. مؤكدة أنها حين تنظر لنفسها، تؤكد لنفسها أنها جميلة وأنه حتى عيوبها تُميزها. كما أكدت أنها كلما كبرت بالسن، ترى نفسها أجمل، وتتعرف على شخصيتها بشكلٍ أفضل، وترى أن كلّ سن له جماله وهو مُجرد رقم.

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مُشاركة جومانا مراد بموسم دراما رمضان 2025

يُذكر أن الفنانةكانت قد شاركت بموسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "أم 44" والذي شارك ببطولته مجموعة نجوم من جنسيات مختلفة، وهم: سمية الخشاب من مصر، هدى الخطيب من الإمارات، ليلى عبدالله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية . وأخيراً من الكويت كلٌّ من: عبير أحمد، فاطمة الصافي، حمد أشكناني، ولولو الملا. وجاء المسلسل من تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة. وإخراج السوري المثنى صبح.

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كما شاركت أيضاً الفنانة جومانا مراد بظهورها كـ ضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "العتاولة 2"، الذي جاء من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، ومن أبرزهم: أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، فيفي عبده. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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