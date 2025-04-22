32 % من منشآت التدريب الأهلي للبنات

سجلت منشآت التدريب التقني والمهني للبنات 32% من منشآت التدريب الأهلية، بإجمالي 708 منشآت، فيما استحوذ البنين على نصف المنشآت الأهلي بـ50%، حيث بلغت إجمالي منشآت التدريب الأهلي 2234 منشأة، منها 1120 منشأة تدريب أهلي للبنين، في وقت سيطرت منطقة الرياض على أكثر مناطق المملكة منشآت تدريب أهلي للبنين والبنات، بـ34% منشأة للبنين، مقابل 26% للبنات.

برامج وتخصصات

كشف تقرير المؤسسة للتدريب التقني والمهني لعام 2024، أن منشآت التدريب الأهلي المشترك جاءت ثالثًا، بإجمالي 214 منشأة بـ10%، ومنشآت التدريب على المجالات الثقافية رابعًا، بإجمالي 192 منشأة بـ9%، وسجلت منشآت التقنية الخاصة 99 منشأة، و46 برامجًا وتخصصات، وبلغ إجمالي المقبولين 1891، وإجمالي المقيدين 2000، وإجمالي الخريجين 363.

الأكثر منشآت

تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة منشآت تدريب أهلية، حيث بلغت إجمالي المنشآت 770 منشأة بـ34%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 435 منشأة بـ19%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بـ 408 منشأة بنسبة 18%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 124 منشأة بـ6%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 101 منشأة بـ5%، وعسير سادسًا، بإجمالي 100 منشأة بـ4%، في حين، سجلت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة منشآت تدريب أهلية، حيث بلغت إجمالي المنشآت الأهلية 19 منشأة بـ0.85%، وحلت منطقة الحدود الشمالية ثانيًا، بإجمالي 24 منشأة بـ1.07%، ونجران ثالثًا، بإجمالي 26 منشأة بـ1.16%، والجوف رابعًا، بإجمالي 36 منشأة بـ2%، وجازان خامسًا، بإجمالي 63 منشأة بـ3%.

منشآت البنين

سيطرت منطقة الرياض على منشآت التدريب الأهلي للبنين، حيث بلغت إجمالي المنشآت 427 منشأة للبنين بـ38%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 234 منشأة بـ21%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 180 منشأة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 59 منشأة بـ5%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 53 منشأة بـ4.73%.

منشآت البنات

سجلت منشآت التدريب الأهلي للبنات في منطقة الرياض، 183 منشأة بـ26% كأكثر مناطق المملكة منشآت تدريب أهلي للبنات، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 144 منشأة بـ20%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 116 منشأة بـ16%، وعسير رابعًا، بإجمالي 47 منشأة بـ7%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 44 منشأة بـ6%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة منشآت تدريب أهلي للبنات بـ0.98%، وحلت الباحة ثانيًا بـ1.41%، ونجران ثالثًا بـ1.55%، والجوف رابعًا بـ2%، وجازان خامسًا بـ4%.

منشآت التدريب الأهلي

%50 منشآت تدريب للبنين

%32 منشآت تدريب للبنات

%10 منشآت تدريب مشترك

%9 منشآت تدريب على المجالات الثقافية

%34 من المنشآت الأهلية بالرياض

6 مناطق الأقل منشآت تدريب أهلي للبنين والبنات

الأكثر منشآت تدريب أهلي

الرياض: 34%

مكة المكرمة: 19%

الشرقية: 18%

المدينة المنورة: 6%

القصيم: 5%

الأكثر منشآت للبنين

الرياض: 38%

الشرقية: 21%

مكة المكرمة: 16%

المدينة المنورة: 5%

القصيم: 4.73%

الأكثر منشآت للبنات

الرياض: 26%

مكة المكرمة: 20%

الشرقية: 16%

عسير: 7%

المدينة المنورة: 6%