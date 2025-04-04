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المدينة المنورة.. استمرار الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، أن مواعيد الدوام الشتوي في مدارس التعليم العام مستمرة، ابتداءً من الأحد القادم 8 شوال الجاري.
وبيّنت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين)، سيكون في تمام الساعة الـ 7:30 صباحًا في حين تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7:45 صباحًا، وسيكون الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنات) في تمام الساعة الـ 7:15 صباحًا, وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ7:30 صباحًا.

التوقيت الشتوي

ودعت جميع مدارس التعليم العام إلى التقيّد بالتوقيت الشتوي لضبط مواعيد حضور وانصراف الطلاب والطالبات، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم 1446/10/22هـ.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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