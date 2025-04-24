انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يؤكدان على ضمان نجاح الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأمين العام لمنظمة بدر السيد هادي العامري".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم جهود الحكومة وبرامجها، لاسيما ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية، وكذلك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم العراق".

وشهد اللقاء بحسب البيان "التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وضمان نجاحها لتكون المعبّر عن تطلعات الشعب العراقي، ودعم قرار الإطار التنسيقي بدخول مكوناته بقوائم متعددة في الانتخابات، ما يعكس التزامها مع جمهورها، على أن تلتئم هذه القوى تحت مظلة الإطار مجدداً بعد إعلان نتائج الانتخابات".