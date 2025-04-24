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شكرا لقرائتكم خبر عن لتوعية الحجاج.. تدشين مبادرة "كتاب المناسك الذكي” بست لغات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس 26 شوال 1446هـ، في مكتبه بمحافظة جدة، اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وذلك بحضور وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفال، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، والأمين العام للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة، ومدراء إدارات المساجد، الدعوة، والإرشاد بمحافظتي جدة والطائف، ومكة المكرمة، لمناقشة استعدادات الوزارة وبرامجها لموسم الحج 1446هـ.
واستعرض الاجتماع المهام والمناشط المخطط لها، حيث جهزت الوزارة المساجد على طرق الحجاج، وأطلقت برامج دعوية متنوعة، ووفرت دعاة ومترجمين بلغات عالمية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع توزيع مطبوعات توعوية.
وخلال الاجتماع، دشن معاليه مبادرة "كتاب المناسك الذكي” بتقنية NFC، وهي دليل إلكتروني بست لغات عالمية (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردو، المليبارية، التركية)، متاح في المكتبات الإلكترونية بالمواقيت ومساجدها، وعلى متن طائرات الخطوط السعودية، لتوعية الحجاج بأحكام المناسك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص معالي الوزير على متابعة احتياجات الوزارة وتطوير عملها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.
وذلك بحضور وكيل الوزارة للمشروعات والصيانة المهندس أسامة بن حمد الجفال، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، والأمين العام للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة، ومدراء إدارات المساجد، الدعوة، والإرشاد بمحافظتي جدة والطائف، ومكة المكرمة، لمناقشة استعدادات الوزارة وبرامجها لموسم الحج 1446هـ.
خدمة ضيوف الرحمنوأشاد معاليه بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتحقيق أهداف الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، وبيوت الله، وضيوف الرحمن، وفق المنهج الوسطي المعتدل، مؤكداً أهمية خطة عمل متكاملة لتقديم أجود الخدمات للحجاج بما يتماشى مع تطلعات القيادة.
واستعرض الاجتماع المهام والمناشط المخطط لها، حيث جهزت الوزارة المساجد على طرق الحجاج، وأطلقت برامج دعوية متنوعة، ووفرت دعاة ومترجمين بلغات عالمية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع توزيع مطبوعات توعوية.
وخلال الاجتماع، دشن معاليه مبادرة "كتاب المناسك الذكي” بتقنية NFC، وهي دليل إلكتروني بست لغات عالمية (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الأردو، المليبارية، التركية)، متاح في المكتبات الإلكترونية بالمواقيت ومساجدها، وعلى متن طائرات الخطوط السعودية، لتوعية الحجاج بأحكام المناسك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص معالي الوزير على متابعة احتياجات الوزارة وتطوير عملها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن.