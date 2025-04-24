شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يصعد والبورصة البريطانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3308 دولار أمريكي، بارتفاع 0.41 %.فيما انخفض الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1711 يورو بنسبة 0.02 %.وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.05 %. وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 4.26 نقاط، ليصل عند مستوى 8407.44 نقاط.