الاقتصاد

الإسترليني يصعد والبورصة البريطانية تغلق على ارتفاع

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3308 دولار أمريكي، بارتفاع 0.41 %.
فيما انخفض الإسترليني مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1711 يورو بنسبة 0.02 %.

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.05 %. وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 4.26 نقاط، ليصل عند مستوى 8407.44 نقاط.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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