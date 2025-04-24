شكرا لقرائتكم خبر عن وقاء: الخنافس صديقة للبيئة وتنتشر بسبب الأمطار والغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) أن الخنافس المنتشرة صديقة للبيئة، وأن انتشارها يُعزى إلى هطول الأمطار وزيادة الغطاء النباتي.

وأشار إلى أنه جرى رصد انتشار حشرات في مواقع متفرقة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى موقع واحد سجل انتشارًا كثيفًا.

وباشرت فرق الرصد الميدانية أعمالها، وتبين من خلال التشخيص والمعاينة أنها من خنافس (eteracantha depressa) وتنتمي إلى عائلة (Caraabidae).

الكائنات النافعة الصديقة للبيئة

وأوضح (وقاء) أن هذه الخنافس تصنف من الكائنات النافعة الصديقة للبيئة، وتتغذى على العديد من الآفات الحشرية، لا سيما حرشفية الأجنحة، مثل الفراشات وأبو دقيقات ما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي.



وقال إن انتشارها الحالي يُعزى إلى هطول الأمطار وزيادة الغطاء النباتي، ما أدى إلى التحسن البيئي وتكاثر الآفات على النباتات البرية.

وأكد المركز أن هذه الخنافس لا تشكل أي ضرر على الإنسان أو الحيوان، وأن مكافحتها قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، إذ تعد من المفترسات النافعة التي تسيطر على بعض الآفات الزراعية، إلى جانب إسهامها في التوازن البيئي.



تقليل الإضاءة أو إطفائها

ونصح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بتقليل الإضاءة أو إطفائها في المواقع التي تنتشر فيها الخنافس بالمناطق السكانية والمرافق العامة، كونها تنجذب إلى الضوء.

وأفاد أن الإبلاغ عن أي مشاهدات ميدانية يكون عبر الرقم الموحد للمركز (8002470000)، ومتابعة منشوراته التوعوية عبر حسابات المركز الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.