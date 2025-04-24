نور الغندور تقضي لحظات ممتعة مع شقيقيها يوسف و عمر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية نور الغندور على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء إستمتاعها بوقت مميز مع شقيقيها يوسف و عمر بأجواء عائلية مليئة بالحب و الفرح و الضحك، و علقت على منشورها بالقول: "Triple Trouble، الروح و القلب".

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و تفلاعل الجمهور مع المنشور من خلال التعليقات الإسجابية، مشيرين إلى الشبه الكبير الذي يجمعهم.

و كانت قد أبهرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار الجمهور، في أحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل وضيق، من دون أكمام، مع سترة رسمية باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 20,461 دولار.

