شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بوتيرة متوسطة خلال الأسبوع الماضي، إذ أبقت الشركات على العاملين على الرغم من المخاوف من التباطؤ.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة بواقع 6000 طلب لتصل إلى 222 ألف خلال الاسبوع الذي انتهى في 19 أبريل الحالي، حسبما قالت وزارة العمل اليوم الخميس.

وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرًا على عمليات شطب الوظائف، وقد بقيت عند مستوى سليم يتراوح ما بين 200 ألف و250 ألف خلال الأعوام القليلة الماضية.