شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث عالمية.. مقتل طالب طعنًا في فرنسا وغرق امرأة بين أمواج ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ تلميذ مدرسة ثانوية خاصة في شمال غرب فرنسا عملية طعن أودت بحياة أحد زملائه وأدت إلى إصابة 3 آخرين بجروح قبل أن يجري توقيفه، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وهاجم التلميذ زملاءه في مدرسة نوتردام دو توت-أيد الثانوية في مدينة نانت نحو الساعة 12,30 (10,30 بتوقيت جرينتش) قبل أن يسيطر عليه المدرسون.

وأوضح مصدر مطلع على القضية، أن المهاجم دخل إلى فصلين دراسيين واعتدى على الضحايا لسبب غير معروف.

وأفادت وزيرة التعليم إليزابيت بورن بأنها ستتوجه إلى نانت رفقة وزير الداخلية برونو روتايو.

وقالت بورن على منصة إكس إن "هجومًا بسكين وقع وقت الغداء اليوم في مدرسة خاصة في نانت، سأتوجه إلى الموقع برفقة برونو روتايو للتعبير مع تضامني مع الضحايا ودعمي للمجتمع التعليمي".

جرائم متكررة

ودفعت الجرائم المتكررة التي وقعت في المدارس أو حولها في الأشهر الأخيرة والتي نفذها مراهقون مسلحون بالسكاكين، الحكومة الفرنسية إلى العمل على معالجة هذه الظاهرة.

في برقية أرسلت إلى رؤساء المدارس وعمداء الأكاديميات في نهاية مارس الماضي، دعا وزيرا التعليم والداخلية إلى إجراء "عمليات تفتيش عشوائية حول المدارس" بين الآن و"نهاية العام الدراسي".

وفاة امرأة في حادث بألمانيا

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس وفاة امرأة إثر تعرضها لحادث خلال ممارستها لرياضة ركوب الأمواج، عند موقع شهير بين محبي ركوب الأمواج في نهر آيسباخ بمدينة ميونخ الألمانية.

ويشار إلى أن "آيسباخ" هي قناة تتدفق عبر المتنزه الإنجليزي الشهير في ميونخ.

موجة اصطناعية ثابتة

وفي أحد أقسامها الضحلة، هناك موجة اصطناعية ثابتة بارتفاع نحو متر واحد، يقصدها محبو ركوب الأمواج.

وسقطت المرأة البالغة من العمر 33 عامًا من على لوح التزلج في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وعلق حبل الأمان المتصل بكاحلها في قاع القناة، ما جعلها غير قادرة على تحرير نفسها.



عصابات هايتي تقتل 8

وحاول راكبو أمواج آخرون فصلها عن الحبل ولكنهم فشلوا بسبب قوة التيار.وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ المرأة من المياه المتجمدة، ونقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الأربعاء، بحسب الشرطة.

قال مسؤول اليوم الخميس إن عصابات تحاول السيطرة على عاصمة هايتي، قتلت ما لا يقل عن 4 جنود و4 مدنيين مسلحين، يعملون مع هيئات إنفاذ القانون لحماية مجتمعاتهم.

وقال ليونيل لازاري المتحدث باسم الشرطة الوطنية لهايتي لإذاعة الكاريبي إن جنديين و4 مدنيين قتلوا في منطقة كينسكوف، التي كانت سلمية فيما سبق وتقع على ضواحي العاصمة بورت او برنس.

وأضاف أن جنديين آخرين وعدد غير معلوم من المدنيين قتلوا في منطقة باكوت داخل العاصمة.

وكانت الحكومة قد قالت مساء أمس الأربعاء إن ما لا يقل عن 4 رجال شرطة ومدنيين مسلحين من منطقة كاناب-فيرت، إحدى المناطق القليلة التي لا تسيطر عليها العصابات، قتلوا في هجمات.

وأدان المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي ومكتب رئيس الوزراء الهجمات في بيانات منفصلة، وقالا إن عدة أشخاص أصيبوا في الهجمات.