شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جزار بطلق نارى فى مشاجرة بالبلينا جنوب محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة البلينا، أسفرت عن إصابة جزار بطلق ناري بالبطن بسبب خلافات على منزل آل إليهما الميراث، وذلك بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، مما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري بالبطن.

بالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، أن طرفي المشاجرة هما طرف أول ح. ا. هـ. ع، 58 سنة، جزار، مصابًا بطلق ناري بالبطن سطحي من الناحية اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وطرف ثان يتكون من شقيقي الطرف الأول، ع. 65 سنة، جزار، و ع. 50 سنة، جزار، وجميعهم مقيمون بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح ناري عبارة عن "السلاح المستخدم"، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإصابة الطرف الأول بالطلق الناري باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، وذلك بسبب خلافات على منزل آل إليهما الميراث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.