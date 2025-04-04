شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: نسبة التغطية بالجرعة الصفرية من تطعيم فيروس بى 91 % والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "استطعنا أن نحافظ على معدل تغطية بـ تطعيمات فيروس الكبد الوبائى بى يزيد على 91 % خلال 10 سنوات متتالية للجرعات الثلاثة"، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بالجرعة الصفرية 91 % لأكثر من 5 سنوات متتالية.

وقال: يُعَدُّ التهاب الكبد الوبائي"بي" (HBV) مشكلة صحية عالمية تؤثر على ملايين الأشخاص، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض كبدية خطيرة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد، حيث تُقدَّر منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 254 مليون شخص مصاب بالتهاب الكبد “بي” المزمن، مع تسجيل 1.2 مليون حالة إصابة جديدة سنويًا.

وقال: "مصر هي أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق أهداف مكافحة فيروس بى" بالإضافة إلى ذلك، تبنت وزارة الصحة المصرية استراتيجية مرنة للتعامل مع الوضع الوبائي لفيروسات الكبد، مما أدى إلى انخفاض معدلات الإصابة إلى المستويات المطلوبة في وقت قياسي.

وحول التطعيم والوقاية قال: يُعتبر التطعيم ضد التهاب الكبد "بي" من أكثر الطرق فعالية للوقاية من الفيروس ويُعطى اللقاح عادةً بعد الولادة بوقت قصير وتسمى الجرعة الصفرية ثم جرعتين عن شهرين و4 شهور ويوفر حماية بنسبة تقارب 100% وتابع: فى مصر، تم إدراج لقاح التهاب الكبد "بى" ضمن التطعيمات الإجبارية للمواليد الجدد منذ التسعينيات.