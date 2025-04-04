شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 شخصًا.. روسيا تستهدف بلدة زيلينسكي بصاروخ بالستي والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

أخبار متعلقة على عمق 49 كيلو.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة 20 % نسبة شغور الوظائف في نصف مكاتب الأرصاد الأمريكية

الضربة الصاروخية على كريفي ريغ

الدمام - شريف احمد - قُتل 14 شخصًا وأصيب خمسون آخرون، في هجوم روسي بصاروخ بالستي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.وأكد أولكساندر فيلكول الذي يترأس الإدارة العسكرية في المدينة أن القوات الروسية أطلقت صاروخًا بالستيا على حي سكني.وأشارت آخر حصيلة أدلت لها السلطات إلى سقوط 14 قتيلًا بينهم ستة أطفال وأكثر من خمسين جريحًا.لكن الحاكم الإقليمي سيرغي ليساك أفاد بأن عدد الجرحى يواصل الارتفاع.وقال وزير الداخلية ايغور كليمنكو، إن عناصر الإطفاء أخمدوا حرائق عدة في المكان المستهدف مع تضرر خمسة مبان من جرّاءِ القصف.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الضربة الصاروخية على كريفي ريغ تظهر أن روسيا "لا تريد وقفا لإطلاق النار".وأضاف أن "كل هجوم صاروخي وبطائرة مسيّرة يثبت أن روسيا لا تريد سوى الحرب. ووحدها ضغوط دولية على روسيا وكل الجهود الممكنة لتعزيز أوكرانيا ودفاعنا الجوي وقواتنا المسلحة، ستتيح تحديد موعد انتهاء الحرب".وقُتل أربعة أشخاص على الأقل الأربعاء، في هجوم روسي بصاروخ بالستي على مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا.