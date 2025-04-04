شكرا لقرائتكم خبر عن محامي صالح : أنا الآن قريب جداً من صنعاء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محامي الرئيس الراحل صالح محمد المصور أنه قريب جدا من صنعاء . وقال المسوري: قريباً .. سأكون في صنعاء..

بإذن الله تعالى.. وأضاف : أنا الأن .. قريب جداً..

من عاصمتنا الحبيبة صنعاء.. واختتم : وسيتم غسلها سبع مرات.

بعد تطهيرها من ميليشيات الحوثي الفارسية الإرهابية..



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