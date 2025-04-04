شكرا لقرائتكم خبر عن ينطلق اليوم.. تفاصيل النسخة الثانية من مزاد الإبل في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

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مزاد الإبل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم السبت فعاليات النسخة الثانية من مزاد الإبل في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف.وأنهت بلدية محافظة دومة الجندل تجهيز موقع المزاد وتهيئة جميع المرافق والخدمات، بما يضمن تنظيمًا مميزًا يواكب تطلعات المشاركين والزوار ويعزز من جودة التجربة المقدمة.ويهدف المزاد إلى دعم قطاع الإبل، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، من خلال توفير منصة متخصصة تجمع بين الملاك والمستثمرين والمهتمين بتربية الإبل، وسط تنظيم احترافي يعكس مكانة الجوف وجهة واعدة في هذا المجال.ويتضمن المزاد عددًا من الفعاليات المصاحبة التي تُثري تجربة الزوار، من بينها عروض شعبية، وسوق للأسر المنتجة، وأركان تراثية وثقافية، إضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال وبرامج توعوية عن تربية الإبل وموروثها الثقافي.