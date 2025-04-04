شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن وظائف الكبد...مختص يكشف عن أفضل خضار تساعد في تخفيض ضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أخصائي التغذية الكويتي محمد العلي، عن فوائد الخرشوف الصحية. الأوعية الدموية وقال العلي في مقطع فيديو: فوائد الخرشوف تعتبر مهمة في خفض ضغط الدم ولصحة الأوعية الدموية ولصحة الدورة الدموية والقلب لأنه يحتوي على مضاد أكسدة اللوتولين الذي يساهم في خفض الكوليسترول وتوسيع الأوعية الدموية. صحة الكبد وأشار إلى أن الخرشوف يحتوي على إنزيم ENOS الذي يعتبر مفيد لصحة الكبد ويحتوي على مادة السينارين التي تحفز العصارة الصفراء في الكبد بنسبة 200% ومسؤولة عن هضم الدهون والتخلص من كرات الدم الحمراء التالفة وتخليص السموم من الكبد والجسم ومفيد لصحة الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على ألياف الإنيولين التي تعمل كغذاء للبكتيريا النافعة وتحسن من القولون العصبي وعسر الهضم، وللتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.

كانت هذه تفاصيل خبر تحسن وظائف الكبد...مختص يكشف عن أفضل خضار تساعد في تخفيض ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.