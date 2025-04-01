دراجة "ATV" تصدم مواطنة عند كورنيش صيدا البحري

أصيبت المواطنة رنا.ش. من مواليد 1987 بجروح بعدما صدمتها دراجة "ATV" عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، ما أدى إلى إصابتها بجروح في قدمها. وقد جرى إسعافها ونقلها إلى مستشفى لبيب الطبي عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.

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