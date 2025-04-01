شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى 10 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم النقابة العامة للأطباء، الاحتفال السنوي بيوم الطبيب المصرى، فى 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، مشيرة إلى أن يوم الطبيب المصري ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تقدير مستحق لكل طبيب وهب عمره وعلمه لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، هو يوم نُكرّم فيه الإنسانية في أنبل صورها، ونعبر عن امتناننا لتلك الأيادي البيضاء التي تعمل في صمت، وتتحمل الصعاب بكل تفانٍ وإخلاص.

وترجع ذكرى يوم الطبيب إلى تاريخ 18 مارس 1827 ، يوم افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل منذ 197 سنة، وتم نقل مدرسة الطب لقصر العيني باشا في سنة 1837 وهي أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا .

حيث عهد محمد علي باشا الكبير الي الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك‏ بإنشاء المستشفي العسكري الكبير ومدرسة الطب في ‏( أبو زعبل)‏ عام ‏ 1826، ولم يكن في مصر طبيب مصري مؤهل، بل كان الطب السائد هو طب البركة وطب الشعوذة والرقي والتمائم، وكان الحلاقون والحجامون هم الذين يباشرون العمليات والجراحية، وانتقل المستشفي الي قصر أحمد العيني في عام‏1837، وخلال عشر سنوات تخرج في مدرسة الطب‏ 420 طبيبا وبعد ثمانية عشر عاما كان عدد الخريجين‏1500 ‏ طبيب‏، ترجموا ما يزيد علي الثمانين كتابا‏، وطبع من كل كتاب ألف نسخة في مطابع بولاق،‏ وأرسلت نسخ من هذه الكتب الي اسطنبول والجزائر ومراكش وتونس وسوريا والعراق وإيران .

انضمت مدرسة الطب الي الجامعة المصرية في‏1925 ‏ ووافق البرلمان في ‏1928 ‏ علي ميزانية انشاء مستشفي فؤاد الأول ‏(‏المنيل الجامعي الآن)‏ وسميت المدرسة كلية طب قصر العيني، وفي عام‏1929 ‏ انتخب مجلس الكلية بالإجماع علي بك إبراهيم(‏علي باشا فيما بعد)‏ كأول عميد مصري للكلية وأنشئت كلية طب الاسكندرية عام‏1940 ‏ علي أكتاف أساتذة قصر العيني، ثم افتتحت كلية طب العباسية عام ‏1947‏ وكانت تابعة لجامعة القاهرة، ثم أصبحت تتبع جامعة عين شمس في عام‏1950 وتوالت التوسعات لإنشاء الجامعات وكليات الطب في مختلف المحافظات تدريجيا.

من هنا كان يوم الطبيب الذي يأتي في ‏18‏ مارس من كل عام،‏ يوم انشاء مدرسة الطب في عام‏1828، وكان شعار أول عيد للطبيب عام ‏1979‏ كان «سنبني قصر العيني » وتم فعلا بناء قصر العيني.