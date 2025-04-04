شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 -4 -2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 04 أبريل 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 4-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء 7:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:03 ص
وقت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:19 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 55: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:42 م
موعد صلاة العشاء 7:56 م
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