شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 -4 -2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 04 أبريل 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 4-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:03 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 55: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 7:56 م

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