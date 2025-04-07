شكرا لقرائتكم خبر عن بنحبك يا ريس.. مواطنون يهتفون للرئيس ويلتقطون معه صورا تذكارية بخان الخليلي والان مع تفاصيل الخبر

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" لقطات مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يصطحب الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، فى جولة بالقاهرة.

وصافح الرئيس السيسى عددا من المواطنين المصريين أثناء سيره بشوارع القاهرة، والتقط الصور التذكارية معهم، كما أدى الرئيس الفرنسى التحية للمصريين ورفع يده بابتسامة على وجهه، كما صافح عدد من المصريين.

وهتف المواطنون المصريين :"بنحبك ياريس.. بنبحك با سيسى".

