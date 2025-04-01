تدابير سير بسبب صيانة الفواصل الحديدية على أوتوستراد نهر ابراهيم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه شمالاً) بالقرب من سوق الخضار، وذلك يوم غد الأربعاء 02-04-2025، اعتبارًا من الساعة 7،30 صباحًا لغاية الساعة 14،00".

وذكرا المديرية، أن "هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق مساحة الطريق وترك مسرب واحد للمرور".

وطلبت من "المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".