شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أول سيارة ملاكى مصرية بشركة النصر للسيارات وموعد تصنيعها والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة النصر للسيارات العمل على قدم وساق لإنتاج أول سيارة ملاكى بالشركة، والمتوقع إنتاجها خلال الصيف المقبل.

ومن المنتظر خلال 3 أو 4 أشهر أن تصنع الشركة سيارات ملاكى تقليدية، وسيارات ملاكي كهربائية، لطرحها في السوق المحلية، كمرحلة أولى، ثم التصدير مع التوسع في عملية التصنيع.



وفيما يتعلق بالأسعار يرجح وفق التوقعات المبدئية أن تكون أقل من أسعار السوق المحلى وتتراوح من 550 ألف جنيه لـ 800 ألف جنيه لكلا النوعينـ والمبلغ قابل للزيادة بنحو 100 ألف جنيه حسب فئات السيارة وفى السيارة الكهربائية، خاصة أن الدولة سبق وأعلنت عن تقديم دعم مقداره 50 ألف جنيه لمن يشترى السيارات الكهربائية فى مراحلها الأولى كنوع من التشجيع لها، والتشجيع للتوسع فى هذه الصناعة فى السوق المصرى.

وبحسب المصادر فإن شركة النصر للسيارات برئاسة الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز هذا المشروع الذى ينتظره كل المصريين ولا سيما بعد تصنيع عدد من الأتوبيسات.



من جانبه أشار الدكتور خالد شديد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات فى تصريحات له إلى أن قطاع السيارات يحدد الإنتاجية بالساعة، وبالفعل لدينا عملية تطوير وسننتج سنويا 20 ألف سيارة، ولدينا 10 روبوت للدهانات وأفران على أعلى مستوى، بالإضافة الى 50 خط تجميع للسيارات الكهرباء والسيارات التقليدية، ويمكن لكل خط تصنيع 30 ألف سيارة سنويا بطاقته القصوى.



ووفق المصادر سيتم حجز السيارة الجديدة من خلال موقع ستعلن عنه الشركة مخصص للحجز وخدمات ما بعد البيع بالتنسيق مع شركاء محليين، وسيتم تدشينه قبيل تصنيع أول سيارة جديدة.



وللوقوف على أحدث المستجدات أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمليات التشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات التطوير.

وأكد الوزير خلال زيارته السابقة أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في صناعة السيارات.

واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار الجهود لتحقيق طفرة في الإنتاج حيث تشمل عناصر الخطة الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة، بما يسهم في تعزيز دور شركة النصر للسيارات كإحدى القلاع الصناعية الهامة في مصر.



وخلال الجولة، تفقد الوزير الأعمال النهائية لتأهيل مصنع 4 على مساحة نحو 40 ألف متر، استعدادا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، وموقف توريد وتركيب خطوط الإنتاج الجديدة والتي تشمل خطوط التجميع واللحام والدهان، وتجديد خط الالبو لمعالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ، موجها بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

وتابع المهندس محمد شيمي عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع 3 لإنتاج الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات كل أسبوع، بعد إعادة تأهيله في إطار خطة إحياء وتشغيل الشركة، وموقف توريد الأتوبيسات الجديدة في إطار التعاقدات الحالية، والتي يتم إنتاجها وفق أحدث المعايير العالمية. واستعرض الوزير موقف مشروع إنتاج الميني باص الكهربائي والبطاريات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.