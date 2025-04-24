شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: المحادثات الأوكرانية في لندن حققت تقدما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنّ المحادثات الأوكرانية في لندن اليوم حققت تقدما كبيرا في التوصل إلى موقف مشترك بشأن الخطوات التالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت الخارجية البريطانية، أنّ جميع الأطراف أكدت دعمها القوي لالتزام الرئيس ترامب بوقف القتل وتحقيق السلام العادل والدائم بأوكرانيا.