أخبار مصر

الخارجية البريطانية: المحادثات الأوكرانية في لندن حققت تقدما كبيرا

0 نشر
0 تبليغ

الخارجية البريطانية: المحادثات الأوكرانية في لندن حققت تقدما كبيرا

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البريطانية: المحادثات الأوكرانية في لندن حققت تقدما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 23 أبريل 2025 11:50 م

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنّ المحادثات الأوكرانية في لندن اليوم حققت تقدما كبيرا في التوصل إلى موقف مشترك بشأن الخطوات التالية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت الخارجية البريطانية، أنّ جميع الأطراف أكدت دعمها القوي لالتزام الرئيس ترامب بوقف القتل وتحقيق السلام العادل والدائم بأوكرانيا.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements