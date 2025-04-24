شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: قناع توت عنخ آمون القطعة الأهم فى العالم ويزن 11 كيلو ذهب صافى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور زاهى حواس عالم الآثار والمصريات، أن المتاحف حول العالم تشترى الآثار المصرية المسروقة وهذا سلوكيات استعمارية، مشددا على أن الشعب المصرى بات مهتما بحضارته وآثاره ودورها فى صناعة الحضارة والمتاحف لها دور فى رفع الوعى المجتمعي.

وأشار زاهى حواس، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سي"، مع الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة دى أم سى، إلى أن قناع توت عنخ آمون هو القطعة الأثرية الأهم فى العالم والأكثر حرفية لما صنع من آلاف السنين، موضحا أن قناع توت عنخ آمون مصنوع من الذهب الخالص ويزن تقريبا 11 كيلوجرام، قائلا: "كلما نظرت لقناع توت عنخ آمون شعرت أنى أراه لأول مرة".

ولفت زاهى حواس، إلى أنه نصح خلال تجهيزات متحف الحضارة بأن يكون هناك نجم وإلا لن يأتى أحد لزيارة المتحف، قائلا: "قلت لازم يكون فى نجم والنجم هو المومياوات وجبت راجل مصمم يابانى وطلبت منه أننا نظهر المومياوات بشكل لا يخيف الناس وعايز الناس تدخل تتعلم واتعمل المومياء بجانبها التابوت ونتائج الاشعة المقطعية واتعمل عرض كويس"، مؤكدا أنه تم تحديث كل آثار الدولة القديمة.