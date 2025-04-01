شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تواصل تقييمات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار تقييمات الوزارة لـ صفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني حتى موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التى تبدأ فى مايو المقبل، مشددة على أن التقييمات جزء مهم لمعرفة مستوى الطلاب فيما تمت دراسته خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقييمات تعقد للطلاب خلال اليوم الدراسى بمعرفة معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

ووفقا لتوزيع درجات الطلاب فإن هناك 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، بواقع 5 درجات لكراسة الواجب و5 درجات لكراسة النشاط، و5 درجات للتقييم الأسبوعي، و10 درجات للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة والسلوك، بالإضافة إلى 10 درجات لاختبارات الشهر، حيث سيتم عقد اختبار في مارس المقبل وامتحان آخر في أبريل، بينما يتم محاسبة الطالب على امتحان الفصل الدراسي من 60 درجة ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.