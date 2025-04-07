شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطمئن طلاب الثانوية العامة: مراجعة أسئلة الامتحان لتجنب الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

طمأنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الصف الثالث الثانوي العام، مشددة على مراجعة الأسئلة بدقة لتجنب وجود أى أخطاء وعدم تكرار سلبيات العام الماضى التى حدثت فى بعض الأسئلة.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم تدقيق ومراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل طباعتها لضمان عدم وجود أى أخطاء فنية أو لغوية فى صياغة الأسئلة وعدم تكرار أخطاء العام الماضى فى بعض الأسئلة، مشددة على أهمية أن تكون الأسئلة الاختيارية تحمل إجابة واحدة فقط هى الصحيحة من بين الاختيارات الأربعة المخصصة لكل سؤال بامتحانات الثانوية العامة.

وشددت المصادر على أن الأسئلة تشمل جميع أجزاء المنهج حسب طبيعة كل مادة وأيضا وفق نواتج التعلم التى يتم قياسها، بحيث تكون الأسئلة متوازنة وتقيس ما درسه الطالب خلال العام الدراسي بأكمله، دون حذف أو تجاهل موضوعات أو وحدات دراسية فى أسئلة الامتحان، ومن ثم يجب على كل طالب أن يستهدف نواتج التعلم المرتبطة بكل موضوع بالمنهج الدراسى دون تجاهل موضوعات بعينها أو دون أن يتوقع أسئلة من موضوعات على حساب موضوع أخر، بل يجب أن يذاكر الموضوعات بشكل متوازن وبفهم وتحليل وتطبيق ويبتعد عن الحفظ والتلقين لأن القوانين والنظريات التى من المفترض أن يحفظها الطالب موجودة فى كتيب المفاهيم الذى يسلم للطالب فى الامتحانات.

وطالب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة واضحة لا تحمل تعقيدات أو الغازا، ومناسبة لزمن الإجابة عن الأسئلة بحيث تكون مطابقة للمواصفة الفنية للاختبارات وتفرز مستويات الطلاب المختلفة، كما طالبوا بمراجعة بنوك الأسئلة وتحديدا الأسئلة التي يتم وضعها فى كل مادة دراسية، للتأكد من عدم وجود أخطاء لضمان عدم وجود أخطاء في صياغة الأسئلة أو وجود أسئلة خاطئة في امتحانات الثانوية العامة منعا لتضييع وقت ومجهود الطالب.

وناشد أولياء الأمور اللجان الفنية المسئولة عن وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025، بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية و عدم وضع أسئلة تحمل أكثر من إجابة يختلف في إجابتها المعلمين أنفسهم وعدم وضع أسئلة تعجيزية هدفها تعقيد الطلاب، موضحين أن الأسئلة والامتحانات بشكل عام هى وسيلة الهدف منها تقييم الطالب وقياس ما تعلمه وما اكتسبه من نواتج تعلم ومن ثم يجب أن تكون الأسئلة متوازنة تقيس بكل بساطة ما تريد الوزارة تحقيقه من نواتج تعلم مع الأخذ فى الاعتبار فرز مستويات الطلاب بهدف اختلاف مجاميع الطلاب فى الثانوية العامة لأن هذا التقييم أو الامتحان هدفه فى نهاية المرحلة الثانوية توجيه كل طالب للالتحاق بالكلية التى تناسب درجاته.

وتحقيقا للعدالة، طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان خطتها لمواجهة ظاهرة الغش، بعد أن أصبحت هناك لجان فى محافظات بعينها تعرفها الوزارة جيدا، يستفيد بعض طلابها من ظاهرة الغش ويحصلون على مجاميع مرتفعة تظلم الطلاب المجتهدين، مشددة على أنه يجب الحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 بوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة المستفحلة التي تقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتسئ إلى شهادة الثانوية العامة، كما أكدوا على حق الطلاب فى الحصول على أجواء مناسبة فى لجان الامتحانات ومن ثم يجب على الوزارة اختيار لجان مجهزة بكافة الوسائل والأمور اللوجستية من مراوح وحمامات ومقاعد مريحة تناسب الطلاب.