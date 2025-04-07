شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:الأمم المتحدة تتحدى قرار حظر ترامب لدخول المشتقات النفطية إلى الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت، سمح مكتب التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي قبل قليل لناقلة الوقود JAG، المحملة بـ 48,400 طن من البنزين، بالتوجه إلى ميناء رأس عيسى في اليمن، وذلك رغم مرور أربعة أيام فقط على بدء سريان قرار وزارة الخزانة الأمريكية بحظر دخول الناقلات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

قرار أممي يثير التساؤلات حول مدى التزام الأمم المتحدة بالعقوبات

هذه الخطوة تثير الشكوك حول مدى التزام الأمم المتحدة بالقرار الأمريكي، حيث يبدو أن هناك تجاوزًا أو عدم التقيّد بالتوجيهات الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تصعيد في الموقف بين واشنطن والمنظمات الدولية بشأن آلية تنفيذ الحظر.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية استهداف مواقع في اليمن، وسط تصاعد التوتر في البحر الأحمر، ما قد يجعل هذا التطور محور نقاش سياسي ودبلوماسي في الأيام القادمة.



