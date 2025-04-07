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الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن بشرى سارة

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الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن بشرى سارة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية – منطقة الغيظة عن استئناف رحلاتها الجوية، وذلك بعد فترة من التوقف، مؤكدة أن الرحلات ستشمل الخطوط التالية:

✅ رحلة يوم الخميس 10 أبريل 2025:
عدن – سقطرى – الغيظة – عدن

✅ رحلة يوم الخميس 17 أبريل 2025:
عدن – الغيظة – سقطرى – عدن

ويأتي هذا الإعلان وسط توقعات بزيادة الطلب على الرحلات الجوية بين المدن اليمنية، خاصة إلى جزيرة سقطرى، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالسياحة والنقل الجوي.


 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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