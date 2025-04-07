شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن بشرى سارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية – منطقة الغيظة عن استئناف رحلاتها الجوية، وذلك بعد فترة من التوقف، مؤكدة أن الرحلات ستشمل الخطوط التالية:

✅ رحلة يوم الخميس 10 أبريل 2025:

عدن – سقطرى – الغيظة – عدن

✅ رحلة يوم الخميس 17 أبريل 2025:

عدن – الغيظة – سقطرى – عدن

ويأتي هذا الإعلان وسط توقعات بزيادة الطلب على الرحلات الجوية بين المدن اليمنية، خاصة إلى جزيرة سقطرى، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالسياحة والنقل الجوي.



