شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن بشرى سارة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية – منطقة الغيظة عن استئناف رحلاتها الجوية، وذلك بعد فترة من التوقف، مؤكدة أن الرحلات ستشمل الخطوط التالية:
✅ رحلة يوم الخميس 10 أبريل 2025:
عدن – سقطرى – الغيظة – عدن
✅ رحلة يوم الخميس 17 أبريل 2025:
عدن – الغيظة – سقطرى – عدن
ويأتي هذا الإعلان وسط توقعات بزيادة الطلب على الرحلات الجوية بين المدن اليمنية، خاصة إلى جزيرة سقطرى، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا بالسياحة والنقل الجوي.
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