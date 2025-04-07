السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين في الأردن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف في المملكة الأردنية الهاشمية خلال عيد الفطر المبارك للعام 1446هـ، ضمن برنامج رعاية الأيتام في الأردن؛ بهدف إدخال البهجة على قلوبهم وإشاعة أجواء الفرح بينهم خلال أيام العيد، استفاد منها 1.000 طفل يتيم ويتيمة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعناية بالأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

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