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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 460 سلة غذائية في منطقة الكورة بجمهورية لبنان

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 460 سلة غذائية في منطقة الكورة بجمهورية لبنان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 460 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة الكورة بجمهورية لبنان، استفاد منها 2.300 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية والكسوة الشتوية العاجلة في لبنان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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